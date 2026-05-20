Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

160 тонн опасных отходов нашли у Пулковского шоссе

Экологический ущерб почве оценили в 4,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Нелегальную свалку нашли на юге Шушар, у Пулковского шоссе. По данным Росприроднадзора, на участке в 270 квадратных метров складировали более 160 тонн отходов четвертого класса опасности.

Ответственным за эту территорию оказался гаражно-строительный кооператив «Северный». Специалисты подсчитали ущерб, который свалка нанесла почвам. Сумма составила более 4,2 млн рублей.

— В Росприроднадзоре предложили кооперативу возместить вред добровольно. Но в «Северном» от этого отказались. Тогда ведомство подало иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Суд изучил материалы и полностью встал на сторону экологов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Четвертый класс опасности — это вещества, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека, но не являются критически опасными, поэтому требуют правильного хранения и утилизации.