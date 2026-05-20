Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое рыбаков утонули в Красноярском крае

В Красноярском крае двое мужчин на лодке погибли в реке Большая Кеть.

Источник: Комсомольская правда

20 мая в реке Большая Кеть недалеко от деревни Тархова обнаружили тела двух мужчин — они находились около лодки. О трагедии сообщили в МЧС Красноярского края.

Все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. При этом в некоторых СМИ уже появилась информация, что моторную лодку унесла бурная река, а погибшие мужчины — первые жертвы паводка в регионе.

Однако, по предварительной версии регионального Следственного комитета, рыбаки находились в состоянии алкогольного опьянения и катались на лодке.

«Это не из-за паводка. Ничего криминального», — добавили в ведомстве.

Напомним, что на утро 20 мая в Красноярском крае остаются затопленными три жилых дома, три дачи, 170 огородов и 14 участков автомобильных дорог. Ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше