Ещё 94 беспилотника сбили над нижегородской областью и другими регионами

Дежурными средствами ПВО в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени были перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Вражеские дроны были нейтрализованы над территориями Нижегородской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Напомним, в ночь на 20 мая в Нижегородской области уже было успешно нейтрализовано 30 беспилотников. Падение обломков привело к возгоранию двух промышленных объектов в Кстовском районе, а из-за угрозы с воздуха в местном аэропорту временно вводились ограничения на вылет и прием самолетов, которые к настоящему моменту уже сняты.