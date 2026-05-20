Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, почему на самом деле Эстония сбила дрон ВСУ

Ликвидация украинского дрона истребителем F-16, который нес дежурство в небе над Балтикой в рамках миссии НАТО, — это акт защиты воздушных границ альянса, а не действия в интересах России. Такую позицию в беседе с NEWS.ru озвучил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его словам, инцидент стал прямым следствием предупреждения, которое Москва направила прибалтийским государствам перед 9 мая. Тогда российская сторона обозначила свои претензии и указала на неминуемость ответных мер.

«Истребитель F-16, который патрулировал территорию Балтийского моря, уничтожил беспилотник Украины. Это произошло в рамках предупреждения, которое мы сделали перед 9 мая, когда предъявили странам Балтии свои претензии. Эстония приняла решение сбивать беспилотные летательные системы Украины, если они без разрешения войдут в воздушное пространство страны», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул: в случившемся нет ни доли случайности. Речь идет о намеренном шаге, направленном на пресечение несанкционированных полетов дронов ВСУ. Фактически Альянс оборонял собственную территорию: ни о какой защите России речь не шла, равно как и об атаке на Украину. Это была исключительно оборона воздушного пространства НАТО, считает Матвийчук.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна бездоказательно обвинил Россию в причастности к этому инциденту. Речь идет о беспилотнике, который румынский F-16 сбил над одной из стран Балтии. Цахкна также заявил, что Таллин не выдавал Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше