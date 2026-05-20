Эксперт объяснил, почему на самом деле Эстония сбила дрон ВСУ

По его словам, инцидент стал прямым следствием предупреждения, которое Москва направила прибалтийским государствам перед 9 мая. Тогда российская сторона обозначила свои претензии и указала на неминуемость ответных мер.
«Истребитель F-16, который патрулировал территорию Балтийского моря, уничтожил беспилотник Украины. Это произошло в рамках предупреждения, которое мы сделали перед 9 мая, когда предъявили странам Балтии свои претензии. Эстония приняла решение сбивать беспилотные летательные системы Украины, если они без разрешения войдут в воздушное пространство страны», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул: в случившемся нет ни доли случайности. Речь идет о намеренном шаге, направленном на пресечение несанкционированных полетов дронов ВСУ. Фактически Альянс оборонял собственную территорию: ни о какой защите России речь не шла, равно как и об атаке на Украину. Это была исключительно оборона воздушного пространства НАТО, считает Матвийчук.