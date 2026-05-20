В школе бокса «Витязь» прокомментировали дело об истязании воспитанника

В среду областное управление СК РФ информировало, что возбуждено уголовное дело по сведениям об истязании тренером по боксу воспитанника в Каменске-Уральском.
«Восемнадцатого мая в центре прогресса бокса “Витязь” в ходе тренировочного процесса произошел инцидент с участием тренера по кикбоксингу и боксу — Николая Валерьевича Бобенко, в ходе которого тренером были допущены непрофессиональные действия и недопустимое поведение в отношении несовершеннолетнего спортсмена», — говорится в заявлении школы бокса «Витязь».
Там отметили, что мужчина не состоит в штате их центра, проводит тренировки на объекте на коммерческой основе, при этом за время тренировок в отношении Бобенко жалоб и заявлений от родителей и спортсменов не поступало.
Проводится служебное расследование, тренер приостановил все занятия до выяснения всех обстоятельств, добавили в школе.