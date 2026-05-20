Больше 10 тысяч человек попали в зону эвакуации в Армавире

В зону эвакуации, в частности, попали хутор Красная Поляна с населением 3,2 тысячи человек, Старая Станица с населением 6,5 тысячи человек, а также часть микрорайона Северного, коттеджный поселок Юбилейный и переулок Баранников. Кроме того, вывозить людей будут и из СНТ: «Химик», «Строитель» и «Заречное».
«Администрация Армавира настоятельно рекомендует жителям, попадающим в зону подтопления, не поддаваться панике, поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Жителям предлагается либо расположиться у родственников в безопасных районах города, либо в сборных эвакуационных пунктах», — отметили в пресс-службе мэрии города.
Ранее сообщалось, что из-за сброса воды на Невинномысском гидроузле на территории некоторых населенных пунктов в Краснодарском крае ожидается подъем уровня рек Кубань и Уруп. Это может привести к подтоплениям. В Армавире в связи с угрозой объявили эвакуацию жителей.