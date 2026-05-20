Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 10 тысяч человек попали в зону эвакуации в Армавире

В Армавире больше 10 тысяч жителей попадают в зону, которую будут эвакуировать из-за угрозы подтоплений. Число людей может быть значительно больше, так как покинуть придется еще и три садовых некоммерческих товарищества, где расположены дачи.

Источник: "Российская газета"

В зону эвакуации, в частности, попали хутор Красная Поляна с населением 3,2 тысячи человек, Старая Станица с населением 6,5 тысячи человек, а также часть микрорайона Северного, коттеджный поселок Юбилейный и переулок Баранников. Кроме того, вывозить людей будут и из СНТ: «Химик», «Строитель» и «Заречное».

«Администрация Армавира настоятельно рекомендует жителям, попадающим в зону подтопления, не поддаваться панике, поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Жителям предлагается либо расположиться у родственников в безопасных районах города, либо в сборных эвакуационных пунктах», — отметили в пресс-службе мэрии города.

Ранее сообщалось, что из-за сброса воды на Невинномысском гидроузле на территории некоторых населенных пунктов в Краснодарском крае ожидается подъем уровня рек Кубань и Уруп. Это может привести к подтоплениям. В Армавире в связи с угрозой объявили эвакуацию жителей.