Двое парней погибли в ДТП с легковушкой и грузовым фургоном на Кубани. Авария произошла в станице Петропавловской Курганинского района ночью 20 мая.
Предварительно, 19-летний водитель ВАЗ-21074 на улице Мира превысил скорость. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовым фургоном «АФ 475100».
«Молодой водитель отечественного авто и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались до приезда бригады скорой медицинской помощи. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.