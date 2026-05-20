Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре ликвидируют захоронение битума на улице Стара-Загора

Мэрия Самары запланировала выполнение мероприятий по экологической реабилитации земельного участка около жилого дома на улице Стара-Загора, 52. Он загрязнен отходами битума.

Захоронение обнаружили в 2023 году во время строительства бассейна в границах Московского шоссе, улиц Советской Армии и Стара-Загора. Как оказалось, ранее здесь работал асфальтобетонный завод. Результатом его деятельности стало захоронение примерно 135 тонн отходов. За долгие годы под действием давления грунта и грунтовых вод битум мигрировал. Сейчас он выходит на поверхность вблизи дома № 52 по улице Стара-Загора.

Сейчас мэрия вносит поправки в программу «Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории города», чтобы предусмотреть финансирование мероприятий по экологической реабилитации земельного участка.

«Департамент городского хозяйства и экологии планирует проведение инженерных изысканий для определения границ загрязнения для дальнейшего проведения работ на сумму 16,17 млн рублей», — говорится в пояснительной записке.