В Самаре ликвидируют захоронение битума на улице Стара-Загора

Захоронение обнаружили в 2023 году во время строительства бассейна в границах Московского шоссе, улиц Советской Армии и Стара-Загора. Как оказалось, ранее здесь работал асфальтобетонный завод. Результатом его деятельности стало захоронение примерно 135 тонн отходов. За долгие годы под действием давления грунта и грунтовых вод битум мигрировал. Сейчас он выходит на поверхность вблизи дома № 52 по улице Стара-Загора.