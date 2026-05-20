Газонокосилка в Минске врезалась в пассажирский автобус

«Сегодня днем вблизи дома № 21 по улице Николы Теслы 50-летний водитель самоходной машины Weibang, выполняя работы по покосу травы вблизи проезжей части, по предварительной информации, не учел необходимый боковой интервал и частично выехал на проезжую часть, где совершил столкновение с движущимся автобусом “МАЗ”, — сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.
В связи с произошедшим в ГАИ напомнили, что водитель обязан соблюдать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами или участниками дорожного движения, которые стоят либо совершают движение. То же касается и технических средств организации дорожного движения и иных объектов.