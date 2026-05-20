Жительница Чапаевска девять лет незаконно получала выплаты на ребенка

В Чапаевске на местную жительницу завели уголовное дело из-за аферы со средствами материнского капитала. Ее подозревают в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«В 2017 году женщина предоставила в управление соцзащиты документы для назначения ей единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячных пособий и выплат. В них были указаны ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания помощи», — рассказали в пресс-службе.
С 2017 по 2026 годы женщина незаконно получила более 557 тысяч рублей. Сейчас проводятся следственные действия и сбор доказательств. Жительнице Чапаевска может грозить уголовное наказание.