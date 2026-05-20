Челябинские следователи возбудили дело из‑за избиения малышей в детсаду

Сотрудников обвиняют в жестоком обращении с воспитанниками.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

В Ленинском районе Челябинска следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в одном из детских садов. Информация появилась в медиа. Воспитательница дошкольного учреждения рассказала, что некоторые сотрудники сада жестоко наказывают малышей — ставят их на колени в угол, применяют физическую силу, сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

По словам педагога, конфликт длится с октября. Когда она увидела такие методы работы, то обратилась к заведующей, но понимания не нашла. Тогда она написала заявление в прокуратуру. После этого, как она утверждает, травить начали уже ее. Прокуратура провела проверку, нарушения подтвердились. Женщину перевели в другую группу, но и там, по ее словам, издевательства над детьми продолжились.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ходе следствия предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура также начала новую проверку.