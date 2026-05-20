Переплюнул Чикатило? «Кровавый казак» со своей бандой убивал детей и женщин

В начале 20 века в южных степях орудовал преступник, чьи масштабы преступлений и холодная жестокость превзошли «ростовского потрошителя» Андрея Чикатило почти в десять раз.
Егор Башкатов (настоящее имя Устин Демидов. Позже сделал себе поддельные документы) был низкорослый, заметно хромой, физически слабый, поэтому он методично выбирал беззащитных — одиноких женщин, стариков, матерей с маленькими детьми.
Становление монстра.
Егор Башкатов родился в 1879 году в семье казаков. Оставшись в четыре года сиротой, он воспитывался пожилыми дедом и бабкой. Окончив начальную школу, отказался от крестьянского труда, сдал землю в аренду и проигрывал всё в карты. Став профессиональным шулером, годами разъезжал по ярмаркам, обирая доверчивых игроков.
В 1914 году призванный на фронт Башкатов немедленно дезертировал. На пути домой, ради одежды и денег, он хладнокровно зарезал встречного офицера. Вернувшись в чужом мундире с фальшивыми наградами, обманул соседей, но ложь быстро вскрылась. Он сел в тюрьму, но после попал под амнистию.
В разгар Гражданской войны Егор занимался мародёрством и спекуляциями. В условиях послевоенного голода Башкатов выбрал криминальную стезю. Для него закон и совесть навсегда превратились в пустые звуки.
Ночёвка в сарае.
Башкатов был низкорослый, заметно хромой, физически слабый, он не мог рассчитывать на открытую схватку. Поэтому методично выбирал беззащитных. Крепких мужчин он инстинктивно обходил стороной.
Купив лошадь и лёгкую повозку, он превратился в «кровавого извозчика» на железнодорожных станциях. Завязывая доверительные беседы, душегуб предлагал дешёвые подвозы в глубинку или гарантированную работу в колхозе. Маршрут обязательно включал вынужденную ночёвку в заброшенном сарае или высоком стоге сена.
Когда жертва засыпала, преступник доставал свою зловещую «микстуру» — так он цинично называл самодельное оружие. Это был тяжёлый булыжник, зашитый в грубый холщовый мешок. Один точный удар в висок — и человек навсегда засыпал, не успевая даже вскрикнуть. Забрав деньги и ценности, преступгник бесследно исчезал.
Чтобы переключиться на жертв мужского пола, Башкатов собрал банду из пяти, а позже и двух десятков отпетых уголовников. Преступления пошли одно за другим.
Сам главарь вёл безупречную двойную жизнь: купил добротный дом, женился. В браке родилось трое детей. Казалось бы, семья могла остепенить бывшего шулера, но произошло обратное: преступление окончательно стало семейным подрядом.
Жена прекрасно знала о кровавом происхождении их достатка, а дети с малых лет вращались в атмосфере наживы и страха, постепенно втягиваясь в криминальный быт. Вся родня знала об этих занятиях.
Особым психологическим цинизмом отличалась работа с письмами. Изучив документы убитых, Башкатов на следующий день отправлял их родственникам фальшивые весточки: «Устроился, всё хорошо, продавайте имущество и приезжайте к определённому числу».
На встречу прибывали новые обречённые, уверенные в благополучии близкого. Подельники встречали их «гостеприимно», молча пополняя жуткую статистику. Чтобы не вызывать подозрений местных органов, банда постоянно кочевала, меняя географию. Это были Ростовская и Воронежская области, а также Кубань и Кавказ.
Дневник убийцы.
Конец наступил в 1932 году. Милиция заметила страшную закономерность: сначала убили приехавшего на заработки мужа, затем в ту же смертельную ловушку попала его жена.
Расследование вывело сыщиков на единственного выжившего — Дьякова. Он воспользовался услугами «извозчика», но интуитивно почувствовал опасность и успел сойти раньше расправы. Его подробные показания привели оперативников к дому Башкатова, где был обнаружен главный документ — толстый личный дневник. В нём педантично фиксировались даты, координаты и имена: 459 стёртых с лица земли жизней.
На суде Башкатов говорил, все его жертвы якобы были «врагами народа»: бывшими помещиками, буржуазными интеллигентами, мешавшими строительству советского рая.
«Я лишь очищал Родину от нечисти, разве новая власть не требует беспощадности к контре?» — заявлял он с ледяным спокойствием.
Судья счёл это лицемерным оправданием зверства, прикрытым политическими лозунгами. Следствие смогло доказать 121 убийство, но и этого хватило для высшей меры.