Водитель не мог остановиться — эксперты выяснили обстоятельства ДТП

Авария произошла на одной из центральных улиц города вечером 21 марта. Водитель иномарки совершил наезд на электросамокат, которым управлял 15-летний подросток. Кроме него на самокате находился еще один несовершеннолетний пассажир.
Ранее сообщалось, что подростки пересекали проезжую часть в районе регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП они получили различные травмы и были госпитализированы.
Для установления обстоятельств происшествия были назначены судебные автотехнические экспертизы, которые должны были определить техническое состояние транспортных средств и возможность предотвращения наезда.
В ходе проверки эксперты не выявили неисправностей в автомобиле и электросамокате, которые могли бы стать причиной аварии.
Кроме того, эксперты установили, что у водителя не было возможности остановить легковушку, чтобы предотвратить ДТП.
«Водитель автомобиля не располагал технической возможностью остановить автомобиль до места наезда на электросамокат», — говорится в сообщении.
Проверка по факту ДТП продолжается, отметили в ГКСЭ.
1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила дорожного движения, которые затронули, в частности, и пользователей средств персональной мобильности. Согласно новым ПДД, пользователи обязаны спешиваться при пересечении пешеходных переходов, за исключением случаев, когда установлены велосветофоры или специальные разрешающие таблички. Также запрещено передвигаться на одном самокате вдвоем.
Ранее кикшеринговые компании начали блокировать пользователей прокатных самокатов за езду тандемом.