Водитель не мог остановиться — эксперты выяснили обстоятельства ДТП

1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила дорожного движения, которые затронули, в частности, и пользователей средств персональной мобильности. Согласно новым ПДД, пользователи обязаны спешиваться при пересечении пешеходных переходов, за исключением случаев, когда установлены велосветофоры или специальные разрешающие таблички. Также запрещено передвигаться на одном самокате вдвоем.