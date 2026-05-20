На детской площадке в Краснодаре заметили мужчину, пристававшего к девочкам

В полицию краевого центра поступило заявление о подозрительном поведении неизвестного мужчины в отношении школьниц, находившихся на детской площадке.
Инцидент произошел 19 мая на улице Тепличной. К игравшим на детской площадке девочкам 9 и 11 лет начал приставать взрослый мужчина, настойчиво предлагавший одной из них уйти с ним. Школьницы очень испугались, убежали и рассказали о случившемся взрослым, а те обратились в полицию.
В пресс-службе УМВД РФ по Краснодару сообщили о проведении доследственной проверки, призванной установить личность мужчины и мотивы его действий. По окончании разбирательство примут решение в соответствии с законом.
