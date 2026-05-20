Уголовное дело возбудили после гибели двух девочек в пруду в Марий Эл

В Марий Эл возбудили уголовное дело после гибели девочек 5 и 11 лет в Отарском пруду. Трагедия произошла вечером 19 мая в деревне Отары Оршанского района, сообщает СУ СК России по республике.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — уточняется в канале ведомства на платформе «Макс».
По данным следствия, около пяти часов вечера девочки отпросились у матери погулять, а уже спустя короткое время местные жители извлекли их тела из воды. На место происшествия выезжали руководство и следователи территориального отдела СК, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.