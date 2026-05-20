Миндич подал в суд на Зеленского

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фигурант дела о коррупции в украинской энергетике, соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обратился в кассационный суд с иском об отмене введенных против него санкций, выяснило РИА Новости.

На сайте указано, что исковое заявление от Миндича о признании противоправным и отмене указа о санкциях против него поступило 14 мая. Ответчиком указан сам глава киевского режима.

В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

Их также объявили в розыск.

Коррупционный скандал в энергетике

В конце прошлого месяца «Украинская правда» опубликовала часть аудиозаписей, на которых, как предполагается, «кошелек Зеленского» Миндич обсуждал многомиллионные контракты с экс-министром обороны Рустемом Умеровым, позже ставшим секретарем СНБО.

Ранее, в начале ноября, у бизнесмена прошли обыски, а до этого, как сообщалось, его поспешно вывезли с Украины. Их также провели у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и некоторые отрывки записей.

После этого Верховная рада уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики. Зеленский же объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. А на прошлой неделе ему предъявили обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

По утверждению главы киевского режима, он не знал, что происходит за его спиной. В начале 2026-го Зеленский назначил руководителем своего офиса Кирилла Буданова*.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
