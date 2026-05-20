Миндич подал в суд на Зеленского

На сайте указано, что исковое заявление от Миндича о признании противоправным и отмене указа о санкциях против него поступило 14 мая. Ответчиком указан сам глава киевского режима.
В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Их также объявили в розыск.
Коррупционный скандал в энергетике
В конце прошлого месяца «Украинская правда» опубликовала часть аудиозаписей, на которых, как предполагается, «кошелек Зеленского» Миндич обсуждал многомиллионные контракты с экс-министром обороны Рустемом Умеровым, позже ставшим секретарем СНБО.
Ранее, в начале ноября, у бизнесмена прошли обыски, а до этого, как сообщалось, его поспешно вывезли с Украины. Их также провели у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и некоторые отрывки записей.
После этого Верховная рада уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики. Зеленский же объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. А на прошлой неделе ему предъявили обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
По утверждению главы киевского режима, он не знал, что происходит за его спиной. В начале 2026-го Зеленский назначил руководителем своего офиса Кирилла Буданова*.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.