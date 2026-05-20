Вонь на всю округу. Под Кунгуром продолжает тлеть мусорный полигон

Окрености Кунгура накрыло смогом и едким запахом из-за тлеющего полигона коммунальных отходов (ТКО) в деревне Мыльники. Местные жители жалуются, что в жару не могут открыть окна: от дурно пахнущего дыма разъедает глаза и першит в горле. Представляет ли воздух опасность и когда полностью ликвидируют тление — в материале на сайте perm.aif.ru.
Экологическое ЧП?
Пахнет жжёным пластиком и тухлой рыбой, говорят кунгуряки, описывая ситуацию в городе. Тлеет полигон примерно в семи километрах от административного центра.
«Весь Кунгур в дыму, дышать трудно, особенно пожилым людям. Как мне жаль жителей деревни Мыльники и расположенных рядом населённых пунктов — Шадейки, Поповки, микрорайона Нагорный. Там выйти на улицу или открыть окна невозможно, как в газовой камере. Полагаю, властям нужно объявить режим ЧС и принять меры по информированию населения. Ничего не делается», — жалуется местный житель.
Хотя открытый огонь ликвидировали ещё 14 мая, ситуация, по словам жителей, ухудшается. Если сначала запах был едва уловим, то со временем в некоторых районах стало трудно выходить на улицу, из-за смога и едкого дыма щиплет глаза и нос.
«Это настоящая экологическая катастрофа. Горит вся таблица Менделеева. Что будет с жителями через несколько лет? Какие онкологические заболевания выявят?» — задаётся вопросом кунгурячка.
Администрация Кунгурского округа в ответ на десятки комментариев в соцсетях публикует одно и то же сообщение.
«Понимаем ваше беспокойство. Вблизи деревни Мыльники на полигоне твёрдых коммунальных отходов ликвидировано открытое горение. Наблюдается тление. Привлечена дополнительная техника, силы и средства продолжают работать. После окончания срока эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) будет проведена рекультивация», — говорят в администрации.
Прокурорская проверка.
В МЧС по Пермскому краю уточняют, что открытого горения на полигоне нет, а тление происходит в очагах под слоями мусора.
«Происходит процесс тления мусора в глубинных слоях без открытого горения. Тушение с применением воды в данном случае неэффективно из-за глубины залегания очагов и структуры мусорной массы», — пояснили специалисты.
Чтобы быстрее локализовать очаги, привлекли три самосвала, бульдозер и погрузчик.
Отметим, что это не первый инцидент на полигоне. Аналогичная ситуация сложилась в августе 2022 года. Тогда ЧП тоже произошло в разгар жары, но тление потушили уже на следующий день.
Сейчас из-за случившегося началась проверка природоохранной прокуратуры Пермского края. Местные жители надеются на смену погоды и дождь, который поможет потушить тление.
Однако как рассказал корреспонденту сайта perm.aif.ru доктор географических наук Андрей Шихов, осадки ожидаются только на следующей неделе. Зато изменится направление ветра, что повлияет на ситуацию.
«Ближайшая ночь будет довольно холодная. Температура опустится до +3 градусов, условия идеальные для формирования смога. Но в пятницу сменится направление ветра, соответственно, запах уйдёт», — сообщил учёный.
Надевайте маски.
В Центре общественной безопасности Кунгурского муниципального округа напомнили: при возгорании полигона ТБО важно соблюдать меры предосторожности.
Специалисты советуют избегать длительного пребывания на улице рядом с объектом, особенно в жару. При сильном запахе дыма рекомендуется надевать защитные маски или ватно-марлевые повязки (лучше — влажные).
«Не открывайте окна, особенно ночью и ранним утром. Если необходимо проветривание, завесьте форточки и двери увлажнённой тканью, она будет служить фильтром, задерживающим частицы дыма и пыли», — советуют специалисты.
Также рекомендуется чаще проводить влажную уборку, отказаться от алкоголя, курения и интенсивных тренировок, чтобы снизить нагрузку на организм. Воды, наоборот, следует пить больше.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю корреспонденту сайта perm.aif.ru сообщили, что на месте в районе возгорания на полигоне был организован мониторинг качества воздуха с учётом направления ветра. Он показал, что волноваться гражданам не стоит.
«По результатам проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено», — сообщили в ведомстве.
Ситуация с тлением находится на контроле Управления.