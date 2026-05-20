В Первомайском районе Ростова обломки БПЛА повредили многоэтажку

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, днём 20 мая в донской столице отражена воздушная атака врага.
Обломки БПЛА упали на верхние этажи 24-этажного здания в Первомайском районе Ростова. Повреждённая многоэтажка ещё не жилая. По словам главы региона, возгорания не произошло. Погибших нет.
«Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы работают на месте происшествия. В настоящий момент продолжается отражение воздушной атаки на Ростовскую область», — добавил Юрий Слюсарь.
Он добавил, что силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку на регион.
