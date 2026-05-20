МИД: полиция Польши перепутала белорусов с членами ОПГ и открыла стрельбу

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило получение огнестрельного ранения белорусом во время нахождения в Польше.

Источник: Sputnik.by

«12 мая 2026 г. в Польше гражданин Беларуси получил огнестрельное ранение», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Поясняется, что согласно поступившей информации, польские правоохранители перепутали группу белорусов с членами преступной группировки и применили оружие.

В министерстве подчеркнули, что данный инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности в Польше, который декларируется Варшавой.

«В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок: как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.