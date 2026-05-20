В результате атаки БПЛА в Ростове пострадал мужчина

В Ростове-на-Дону мужчина получил травмы после того, как в незавершённый 24-этажный жилой комплекс попал фрагмент беспилотника. Информацию об инциденте подтвердил глава региона Юрий Слюсарь.
Пострадавшему диагностировали ранения средней степени тяжести. В настоящее время он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В ходе отражения атаки с воздуха силы ПВО ликвидировали беспилотники над Ростовом-на-Доном и Каменском-Шахтинским, а также в четырёх муниципальных образованиях области: Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах.
Мероприятия по противодействию воздушной угрозе продолжаются. На территории Ростовской области сохраняется высокий уровень опасности.