При падении обломков БПЛА на строящуюся высотку в Ростове-на-Дону пострадал человек

Днем в Ростове-на-Дону в результате падения обломков украинского дрона пострадал многоэтажный дом. Инцидент произошел в Первомайском районе города, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фрагменты БПЛА самолетного типа повредили верхние этажи 24-этажного жилого дома, который еще не введен в эксплуатацию. Ранение средней тяжести получил один человек, его госпитализировали. На месте происшествия работают оперативные службы.
Всего в ходе отражения налета беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону и Каменске-Шахтинском, а также в четырех районах области: Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском.
Ранее глава региона информировал, что силы противовоздушной обороны уничтожили около двух десятков беспилотников на территории области.