При падении обломков БПЛА на строящуюся высотку в Ростове-на-Дону пострадал человек

В Первомайском районе Ростова-на-Дону обломки сбитого БПЛА повредили строящееся 24-этажное здание. В результате происшествия один человек получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Днем в Ростове-на-Дону в результате падения обломков украинского дрона пострадал многоэтажный дом. Инцидент произошел в Первомайском районе города, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фрагменты БПЛА самолетного типа повредили верхние этажи 24-этажного жилого дома, который еще не введен в эксплуатацию. Ранение средней тяжести получил один человек, его госпитализировали. На месте происшествия работают оперативные службы.

Всего в ходе отражения налета беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону и Каменске-Шахтинском, а также в четырех районах области: Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском.

Ранее глава региона информировал, что силы противовоздушной обороны уничтожили около двух десятков беспилотников на территории области.

