Арестованный мэр Уфы выписался из больницы

Мавлиева госпитализировали с сердечным приступом 12 мая.
«Сегодня врачи его выписали из больницы, он продолжает находиться под домашним арестом», — сказал агентству Самойлов.
Адвокат не смог уточнить, будет ли Мавлиев присутствовать в суде на рассмотрении его жалобы на действия правоохранителей, которые принудительно взяли у него биоматериалы.
Мавлиева обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий, он под домашним арестом до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
Ранее его адвокат сообщал, что 25 мая Советский районный суд Уфы рассмотрит жалобу на то, что правоохранители принудительно взяли у Мавлиева биоматериалы для экспертизы.