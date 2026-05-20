Волгоградского журналиста Виталия Кошелева оставили под стражей

Напомним, что Кошелев обвиняется в крупном вымогательстве у главврача одной из поликлиник. Вместе с ним по этому уголовному делу проходит еще один журналист Алексей Серовой, который находится под домашним арестом. Оба были задержаны 25 марта текущего года за то, что требовали от медика передачи им 1 260 000 рублей за нераспространение в отношении неё и её близких заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Такие сведения, в случае отказа в передаче денег, они грозились опубликовать в одном из мессенджеров. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ и СК СУ по Волгоградской области.