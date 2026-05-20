Пропавший в Самаре шестиклассник найден живым в другой семье

Ночью 20 мая в Самарской области благополучно завершились поиски 11-летнего Станислава Терешина, пропавшего 18 мая в микрорайоне Крутые Ключи. Школьник, который ушел из дома в школу, но не дошел до нее, найден живым.
Ребенок ушел из дома 18 мая около 14:00 и пропал. На его поиски были ориентированы участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы, а также волонтеры «ЛизаАлерт».
Местные жители в социальных сетях писали, что подростка накормила и уложила спать чужая семья, а также что он мог прихватить с собой из дома деньги и загранпаспорт. Впрочем, официального подтверждения от полиции этим данным пока нет. В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.