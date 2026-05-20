«Собрал более 2 миллионов, но на себя потратил больше». СК раскрыл шокирующие детали аферы со сбором на больного ребенка, устроенного блогером из Гродно

Следственный комитет назвал шокирующие детали аферы блогера со сбором на больного ребенка в Гродно.
Летом 2025 года 17-летний блогер из Гродно предложил матери девятилетнего Вани Стеценко помочь в сборе денег на дорогостоящее лечение мальчика через свой аккаунт в Instagram*. Но деньгами, которые стали поступать на счет, несовершеннолетний решил распорядиться сам.
Блогер использовал несколько сим-карт, более 20 банковских счетов родных и знакомых, которые предоставили ему реквизиты для «благотворительности». Кроме того, фигурант привлек к сбору свою 37-летнюю подругу-блогера. Она не подозревала, что фигурант решил нажиться за счет собранных денег. Все стало известно лишь после его задержания (подробнее мы писали здесь).
«В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что несовершеннолетнему на счета и абонентские номера поступило свыше 2 миллионов рублей на лечение мальчика», — сообщили в СК.
Собранными деньгами фигурант распоряжался сам, тратя их на «красивую жизнь». В частности, на оплату аренды элитного жилья, счета в дорогих ресторанах, развлечения и отдых за границей. Кроме того, он покупал дорогие подарки своим подписчикам для «раскрутки» аккаунта.
«При этом средства ребенку почти не поступали: за все время “благотворительности” он передал его близким малую часть», — обратили внимание в ведомстве.
Также был установлен еще один эпизод противоправной деятельности несовершеннолетнего. В Instagram* гродненец разместил заведомо ложные сведения, которые порочили 18-летнюю жительницу Гродно.
Девушка поддерживала с ним дружеские отношения и передала реквизиты своего счета для благотворительности. Когда ей стали приходить большие суммы, гродненка испугалась и заблокировала доступ. Не сумев договориться про передачу денег, фигурант в своем аккаунте со 190 000 подписчиками, обвинил свою знакомую в хищении 50 000 рублей.
Во время допроса несовершеннолетний сказал, что сам принимал решения, как именно распоряжаться поступившими на счета деньгами:
«На себя и подарки подписчикам потратил в разы больше, чем передал на лечение мальчику. О своих публикациях, порочащих подругу в сети Instagram*, дал краткое пояснение: опубликовал свое умозаключение, она “кинула на деньги”. Это было единственное, о чем сожалел парень».
Жителю Гродно было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идет про часть 2 статьи 216 УК — причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, а также статью 188 УК — клевета.
Фигурант заключен под стражу.
Вместе с тем причастность 37-летней женщины к совершению преступления не подтвердилась. В отношении нее было прекращено уголовное преследование.
Заблокированными деньгами, которые фигурант планировал вывести, был закрыт сбор. Было перечислено более 266 000 рублей (подробнее — здесь).
Ранее МВД Беларуси заявило о задержании иностранца, провернувшего аферу на $750 000.
Тем временем Минлесхоз раскрыл подробности громкого дела и сказал о более чем 20 задержанных.
Также глава Минлесхоза озвучил причину коррупции в отрасли после задержания 20 человек.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.