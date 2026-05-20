После массовой драки с цыганами в Солодушино нагрянула «делегация» силовиков

— У 25 человек отобраны биологические материалы и дактилоскопические образцы для проверки на причастность граждан к совершению преступлений и правонарушений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона. Один местный житель, не состоящий на воинском учёте, получил повестку для явки в военный комиссариат, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. — В отношении еще одного гражданина составлен административный протокол по ст. 20.25 КоАП РФ. Правонарушитель доставлен в отдел полиции и помещен в специальное помещение для задержанных лиц.