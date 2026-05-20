В Воронеже самозанятую обвинили в мошенничестве из-за сокрытия 168 рублей

В Воронеже возбудили уголовное дело против местной жительницы Елизаветы Пигуль из-за превышения лимита доходов по соцконтракту на 168 рублей. По версии следствия, девушка намеренно скрыла реальный заработок при оформлении господдержки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Жительница Воронежа Елизавета Пигуль, которая открыла кабинет по наращиванию ресниц по соцконтракту, оказалась фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Причина — сокрытие дохода в 168 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Елизавета рассказала агентству, что в июне 2024 года заключила социальный контракт с органами соцзащиты. Девушка выполнила все условия соглашения и вовремя сдала отчетность. Спустя год, когда срок действия договора истек, ведомство не предъявило к ней никаких претензий и признало контракт выполненным на 100%.

«Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность фигурантки к инкриминируемому деянию… Мошенничество… связано с незаконным получением денежных средств в рамках социального контракта», — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

Для оформления соцконтракта доход Елизаветы за три месяца не должен был превышать 40 332 рублей (по 13 444 рубля в месяц, что соответствовало прожиточному минимуму в Воронежской области). Однако в постановлении о привлечении девушки в качестве обвиняемой следователь регионального СУ СК указал, что ее заработок превысил этот лимит всего на 56 рублей в месяц, или на 168 рублей за весь квартал. В документе утверждается, что Пигуль «намеренно скрыла» свой реальный доход.

По словам Елизаветы, в декабре 2025 года сотрудники ОБЭП стали вызывать на допросы ее знакомых, а затем и ее саму. В январе оперативники приехали к ней на работу и предложили проехать в отдел якобы «на 15 минут», однако в отделении девушка провела гораздо больше времени. Елизавета утверждает, что полицейские оказывали на нее психологическое давление и угрожали возбудить дело по более тяжкой статье в случае отказа признать вину, а также изъяли мобильный телефон.

В пресс-службе УМВД России по Воронежской области отказались прокомментировать РИА Новости эти заявления.

Старший помощник руководителя регионального управления СК России Ольга Бовт сообщила агентству, что уголовное дело уже направлено в прокуратуру Ленинского района Воронежа для утверждения обвинительного заключения.