Две женщины пострадали во время пожара в многоэтажке в Шушарах

В Петербурге на Школьной улице в доме № 34 произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 12:51. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире в Шушарах. В результате возгорания пострадали две женщины — их экстренно госпитализировали.
— На месте происшествия работали три единицы техники и четырнадцать сотрудников МЧС. Они ликвидировали возгорание в трёхкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров, где огонь охватил обстановку на площади 20 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ведомства.
