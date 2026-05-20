Упал с мотоблока и попал под колеса: ребенок пострадал в Добрушском районе

По данным следствия, во вторник днем местный житель агрогородка Корма направлялся на мотоблоке с прицепом на ферму. По пути он встретил малолетнего племянника с бабушкой. Мужчина предложил 4-летнему ребенку прокатиться.
На обратном пути он не справился с управлением груженым мотоблоком. При съезде с небольшой возвышенности техника потеряла устойчивость и опрокинулась, добавили в СК. При этом мужчина заметил, что мальчика на прицепе не было.
Предварительно установлено, что незадолго до опрокидывания мотоблока мальчик упал с него и оказался под колесами. В результате малыш получил различные травмы.
«Ребенок госпитализирован с травмами, характерными для наезда», — говорится в сообщении.
В Добрушском районном отделе СК уточнили, что особое внимание в ходе проверки будет уделено причинам и условиям, которые привели к травмированию ребенка.