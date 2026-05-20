В школе Севастополя после обрушения балкона досрочно завершили занятия

В школе № 13 занятия закончились досрочно.

Источник: www_aif_ru

Занятие в севастопольской школе № 13 в поселке Кача приостановлены с 20 мая, сообщает ТАСС.

В настоящее время на территорию никого не пускают. Учебные год в Севастополе должен был завершиться 23 мая. Последние звонки запланированы на 26 мая.

Напомним, в результате обрушения балкона в одной из местных школ пострадали девять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Одного мальчика прооперировали и перевели в палату. Двоим только будут оказывать хирургическую помощь. При малейшей необходимости будет организован медицинский борт для перевода детей в ведущие федеральные центры. Пока врачи оценивают, что экстренной нужды в этом нет.

Ранее мы писали, что директор лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина обратилась к владельцам информационных ресурсов с просьбой прекратить публикацию фотографий несовершеннолетней пострадавшей при обрушении балкона в севастопольской школе № 13.

