В школе Севастополя после обрушения балкона досрочно завершили занятия

Напомним, в результате обрушения балкона в одной из местных школ пострадали девять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Одного мальчика прооперировали и перевели в палату. Двоим только будут оказывать хирургическую помощь. При малейшей необходимости будет организован медицинский борт для перевода детей в ведущие федеральные центры. Пока врачи оценивают, что экстренной нужды в этом нет.