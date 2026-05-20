В Башкирии экс-муниципальный служащий устроился на работу с нарушениями

Прокуратура Альшеевского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Источник: Башинформ

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в июле прошлого года на работу в ООО «Раевский мясокомбинат “Альшей-мясо” на должность менеджера по планированию и координации производства был трудоустроен бывший сотрудник администрации Раевского сельсовета.

Вопреки требованиям законодательства, работодатель в установленный 10-дневный срок не направил уведомление о заключении с указанным работником трудового договора по его прежнему месту работы.

По инициативе прокуратуры генеральный директор организации привлечен к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в его адрес внесено представление о недопущении подобных нарушений впредь.