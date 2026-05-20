В Башкирии экс-муниципальный служащий устроился на работу с нарушениями

По инициативе прокуратуры генеральный директор организации привлечен к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в его адрес внесено представление о недопущении подобных нарушений впредь.