Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК опубликовал кадры с места обрушения балкона в севастопольской школе

Председатель СКР затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Источник: Кадр из видео Следственного комитета РФ/Tg

Следственный комитет России опубликовал видео с места обрушения балкона в школе Севастополя, где пострадали учащиеся.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах уголовного дела после обрушения балкона в школе № 13.

Инцидент произошел, когда школьники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться, но нагрузка стала слишком большой, и конструкция не выдержала. Дети упали и получили травмы разной степени тяжести.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше