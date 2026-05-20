СК опубликовал кадры с места обрушения балкона в севастопольской школе

Следственный комитет России опубликовал видео с места обрушения балкона в школе Севастополя, где пострадали учащиеся.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах уголовного дела после обрушения балкона в школе № 13.
Инцидент произошел, когда школьники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться, но нагрузка стала слишком большой, и конструкция не выдержала. Дети упали и получили травмы разной степени тяжести.
