Пьяная петербурженка оторвала госномер иномарки на глазах у росгвардейцев

Мгновенная карма настигла петербурженку, которая напилась и буянила под окнами одного из жилых домов на проспекте Культуры в Калининском районе. Она оторвала госномер у иномарки прямо на глазах у росгвардейцев, но скрыться с места происшествия не успела.
Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу, все произошло ночью 20 мая. Местные жители пожаловались на шум. Оказалось, что возле парковки суетится неизвестная женщина. Особенно ей не понравился «Фольксваген». Она повредила у иномарки передний и задний бампер. Доломать автомобиль не дали росгвардейцы.
— Злоумышленница оторвала один из госномеров..Чем ей так приглянулась чужая собственность, хулиганка не рассказала. Ее задержали и отвезли в местный отдел полиции. Полицейские установят сумму ущерба, — передает Moika78.ru.