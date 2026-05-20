В Калининграде ликвидировали подпольное казино, менявшее адреса 17 лет

Силовики ликвидировали в Калининграде нелегальный игорный клуб, организаторы которого скрывались от правосудия 17 лет. Чтобы законспирировать бизнес, они ежегодно переезжали на новые адреса.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Калининграде сотрудники полиции при поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении 17 лет незаконно проводила азартные игры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По данным ведомства, нелегальный бизнес в июле 2009 года организовали 48-летний мужчина и 39-летняя женщина. Чтобы избежать разоблачения, они ежегодно меняли адрес игорного клуба, арендуя для этого просторные городские квартиры или подвальные помещения. Допуск в заведение осуществлялся строго по рекомендациям проверенных клиентов, а личность каждого посетителя тщательно проверялась. В качестве администраторов организаторы привлекли трех девушек.

В ходе обысков по местам проживания участников группы полицейские изъяли 11 специализированных консолей, семь мониторов, компьютерное оборудование, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерию и наличные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». Главный фигурант заключен под стражу, его сообщнице суд назначил запрет определенных действий, а троим администраторам в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде.

