УМВД: в Калининграде ликвидирован игорный клуб, для конспирации менявший адреса

В Калининграде правоохранители задержали организаторов и участников ОПГ, занимавшихся незаконным проведением азартных игр на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«Установлено, что в июле 2009 года 48-летний мужчина и 39-летняя женщина запустили работу подпольного игорного клуба, местонахождение которого ежегодно меняли на протяжении 17 лет с целью конспирации противоправной деятельности. Для этого они арендовывали просторные городские квартиры либо подвальные помещения. Допуск посторонних в нелегальное заведение осуществлялся строго по рекомендациям от проверенных клиентов, а личность каждого визитёра тщательно проверялась. К проведению азартных игр организаторы привлекли трёх девушек, возложив на них обязанности администраторов», — рассказали в полиции.
Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе УМВД, подпольный клуб в разное время функционировал не только в Калининграде, но и на территории Гурьевского района.
При обысках в жилищах организаторов и участников ОПГ полицейские изъяли 11 специализированных консолей, 7 мониторов, компьютерное оборудование, электронные носители данных, черновые записи, бухгалтерию и наличные средства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ. В настоящее время 48-летний калининградец заключён под стражу. Его 39-летней напарнице избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, а их помощникам — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
