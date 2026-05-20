Дмитрий Кабайло прокомментировал инцидент с участием подростков из спортивного клуба Дзержинска

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло высказался в своем телеграм-канале по поводу ситуации, произошедшей в Дзержинске.
В ряде СМИ прошла информация о том, что между несовершеннолетними воспитанниками частного спортивного клуба Дзержинска и двумя взрослыми вспыхнул конфликт в кафе. Затем он продолжился на улице, где толпа юных спортсменов принялась избивать мужчин и их жен.
Комментируя произошедшее, Кабайло заявил, что не стоит делать виноватым только руководство этого спортивного клуба.
«Сейчас весь фокус внимания на клубе, в который парень пришел заниматься всего два месяца назад. Не думаю, что справедливо задавать вопросы о неспортивном поведении бойца руководству именно этого клуба. Но еще раз напоминаю руководителям всех частных спортивных организаций: ментальное воспитание спортсменов важно не меньше, а зачастую и больше, чем физическое. Особенно, когда речь идет о единоборствах», — сказал он.
Также министр спорта Нижегородской области добавил, что правоохранительные органы уже разбираются в ситуации, а он сам находится на связи с руководством региональной Федерации ММА.
Напомним, что 17-летний подросток избил мужчину у кафе на улице Рождественской.