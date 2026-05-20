Организаторы опасного развлечения в Сочи ответят в суде за гибель людей

В Сочи перед судом предстанут двое 36-летних местных жителей, организовавших незаконные джип-туры на неисправном внедорожнике, что привело к трагедии с жертвами.
По данным пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю, 17 августа прошлого года в районе села Солохаул Лазаревского района автомобиль УАЗ, техническое состояние которого оставляло желать лучшего, на высокой скорости вылетел с дороги на повороте, врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Погибли 24-летний мужчина и 16-летний подросток, ещё шесть человек получили травмы разной степени тяжести, включая самого водителя.
Следствие установило, что один из обвиняемых, владевший проблемным УАЗом, вступил в сговор с индивидуальным предпринимателем: последний занимался поиском туристов, готовых заплатить за экстремальную поездку, а владелец машины выступал в роли водителя. При этом ни техническая исправность автомобиля, ни соблюдение требований безопасности организаторов не волновали — главное, получить прибыль. В день трагедии водитель не справился с управлением на извилистом участке горной дороги, что и привело к катастрофическим последствиям.
Обоим фигурантам инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое группой лиц по предварительному сговору и повлёкшее гибель двух человек. Водителю дополнительно предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть людей. На время расследования суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, и под арестом они остаются до сих пор.
Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, все процессуальные действия завершены, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Ход расследования находился на особом контроле в аппарате краевого следственного управления.
Как отмечают в ведомстве, этот случай должен стать серьёзным предупреждением для тех, кто ради заработка готов пренебречь безопасностью людей, предлагая туристам сомнительные приключения без должной подготовки и лицензий.
Напомним, похожая авария произошла в Сочи в августе 2023 года. Там при опрокидывании в горах экскурсионного джипа пострадали девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина.