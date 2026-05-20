Организаторы опасного развлечения в Сочи ответят в суде за гибель людей

Следствие установило, что один из обвиняемых, владевший проблемным УАЗом, вступил в сговор с индивидуальным предпринимателем: последний занимался поиском туристов, готовых заплатить за экстремальную поездку, а владелец машины выступал в роли водителя. При этом ни техническая исправность автомобиля, ни соблюдение требований безопасности организаторов не волновали — главное, получить прибыль. В день трагедии водитель не справился с управлением на извилистом участке горной дороги, что и привело к катастрофическим последствиям.