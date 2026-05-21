Бастрыкин взял на контроль скандал с челябинскими хирургами

В Челябинске разгорелся громкий скандал в сфере пластической медицины. В эфире федерального правового шоу рассказали жуткую историю. Пациентка одной из местных клиник после операции получила не обещанную красоту, а тяжёлые осложнения. И, как выяснилось, она не единственная. В СМИ появились данные о целой серии неудачных операций в этом же учреждении.
Такими «услугами» заинтересовался Следственный комитет. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от местного руководства в лице и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Лыжина подробный доклад.
