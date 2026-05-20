Пытавшийся избавиться от чипа в теле пермяк останется в психбольнице

Пермяк, который крал телефоны из-за психического расстройства, останется на принудительном лечении, пишет v-kurse.ru.
Мужчину поймали в 2024 году на краже мобильных телефонов. В суде он объяснил, что нуждался в деньгах, ведь хотел удалить из своего тела некий чип. Согласно выводам суда, обвиняемый действовал под влиянием бреда и галлюцинаций.
Его отправили на принудительное лечение в Краевой психиатрической больнице в деревне Байбаловка Пермского округа.
Защита пациента подала апелляционную жалобу, сославшись на улучшение состояния мужчины. Пермский краевой суд отклонил её, не став заслушивать мнение психиатра из Москвы. Пермяк останется на принудительном лечении в психбольнице.
