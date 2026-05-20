Силовики нагрянули после массовой драки в Солодушино под Волгоградом

В ходе рейда полицейские наведались в 11 домовладений. 25 человек были вынуждены сдать биоматериалы и дактилоскопические образцы — их проверят на причастность к совершению преступлений и правонарушений. Не исключено, что некоторые из них находятся в розыске или незаконно проживают в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.