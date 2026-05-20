Силовики нагрянули после массовой драки в Солодушино под Волгоградом

Профилактические мероприятия провели в Николаевском районе правоохранители при силовой поддержке росгвардейцев. Их целью стали те, кто склонен к противоправной деятельности. В рейде также приняли участие специалисты военкомата, ресурсоснабжающих организаций и райадминистрации.
Поводом для проверки стала массовая стычка местных жителей, случившаяся в селе Солодушино 18 мая. С мётлами и палками наперевес в драку вступили женщины, по большей части, представительницы одной из диаспор.
В ходе рейда полицейские наведались в 11 домовладений. 25 человек были вынуждены сдать биоматериалы и дактилоскопические образцы — их проверят на причастность к совершению преступлений и правонарушений. Не исключено, что некоторые из них находятся в розыске или незаконно проживают в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Один из местных жителей, не состоящий на воинском учёте, получил повестку для явки в военкомат. Ещё один привлечен за неуплату штрафа — его поместили в спецпомещение для задержанных. Представители ресурсоснабжающих тем временем отыскали селян, незаконно подключившихся к централизованным системам водоснабжения. Их привлекут к административной ответственности.
