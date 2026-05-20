Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Воронежской области жестоко убил жену на почве неприязни

В частном доме в воронежском селе нашли тело 63-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В одном из домов села Новый Лиман в Петропавловском районе обнаружили тело 63-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 мая, когда в доме между давно находящимися в конфликте супругами случилась очередная ссора.

— В ходе ссоры, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине удары молотком по голове и ножевые ранения в область грудной клетки, — рассказали в ГУ МВД подробности. — От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Мужчина сообщил о случившемся своей дочери, которая вызвала скорую медицинскую помощь.

Позже полицейские задержали 62-летнего подозреваемого, который признался в убийстве жены. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии.

Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на закрепление доказательственной базы.