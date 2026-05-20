ЧП в школе Севастополя: Лантратова обратилась к Развожаеву

ЧП произошло в среду около 11 утра в школе № 13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. По последним данным, пострадали девять подростков. Все они — выпускники школы. На месте работают правоохранители. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту случившегося.