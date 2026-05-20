Сброс воды в Кубань с Невинномысского гидроузла снизился

В мэрии уточнили, что ситуация стабилизировалась, но угроза подтоплений сохраняется. Обязательной эвакуации подлежат маломобильные граждане и инвалиды. Остальным жителям нужно переместить ценные вещи на верхние этажи или чердаки и собрать документы.
«По данным специалистов Невинномысского гидроузла, в настоящий момент сброс воды сократился по сравнению с показателями обеденного времени. Это может свидетельствовать о стабилизации гидрологической обстановки, однако режим повышенной готовности пока не снят», — отметили в пресс-службе мэрии Армавира.
Ранее сообщалось, что больше 10 тысяч жителей Армавира попали в зону, которая рискует быть подтоплена из-за повышения уровня воды в реке Кубань. Городские власти организовали их эвакуацию.