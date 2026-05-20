На Кубани объявлен масштабный розыск дезертира

Полицейские Кубани ведут активные поиски 55-летнего мужчины, который воспользовался моментом и сбежал от военных конвоиров вечером 19 мая.
Инцидент произошел на федеральной трассе М-4 «Дон» неподалеку от хутора Водяная Балка. По имеющимся данным, осужденный, уроженец Кировской области, следовал в составе военной колонны, однако категорически отказался продолжать службу по контракту и в сумерках растворился в неизвестном направлении.
Правоохранительные органы подчеркивают особую опасность ситуации и призывают местных жителей к предельной осторожности, напоминая, что беглец может быть непредсказуем.
Для успешного поиска критически важно знать внешность подозреваемого: это мужчина среднего роста около 170 сантиметров, плотного телосложения, с короткими седыми волосами и серыми глазами. Его личность можно безошибочно распознать по характерным татуировкам: на левом плече набит крест, вплетенный в паутину, на правом плече изображен погон, а на левом предплечье виднеется рисунок с женским портретом.
Администрация Раздольненского сельского поселения настоятельно рекомендует гражданам не проявлять самодеятельности и ни в коем случае не пытаться самостоятельно задерживать или преследовать беглеца, так как это угрожает жизни и здоровью. Вместо этого при любом подозрении на присутствие чужака или обнаружении странных предметов необходимо немедленно звонить по номеру 8 (86168)55−38−5, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кущевскому району.
Сейчас каждый свидетель, обладающий информацией о местонахождении дезертира, может помочь оперативникам.