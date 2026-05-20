В Курской области возбудили дело против украинского боевика

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Руслана Харука, подозреваемого в совершении террористического акта в Курской области (подпункт “а” и “в” части 2 статьи 205 УК РФ)», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».
По версии следствия, с 2024 года украинский боевик, вооруженный автоматом и гранатами, в составе подразделения неоднократно незаконно пересекал государственную границу Российской Федерации. Уточняется, что находясь в лесополосе недалеко от села Ольговка Курской области, Харук наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.
Отмечается, что весной 2025 года в ходе боевых действий Харук был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению пострадавших от действий украинского боевика и фиксация повреждений для оценки причиненного ущерба.
«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Харуком преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям», — добавили в ведомстве.