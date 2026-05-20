Годовалый ребенок и женщина погибли в ДТП на трассе в Гродненской области. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.
По информации МВД, авария произошла в среду, 20 мая, примерно в 16:30 на трассе М-6, которая соединяет Минск, Гродно и границу с Польшей. По предварительным данным, водитель автомобиля «Пежо» вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с машиной «Мазда».
В результате последствий удара при столкновении скончались годовалый ребенок и женщина. В какой машине они находились, пока информации нет. Все обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются.
По указанию Министра внутренних дел Ивана Кубракова на место происшествия выехал начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.
