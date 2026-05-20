Зоозащитницу судят за нападение бродячих собак

В Красноярске следователи завершили расследование резонансного уголовного дела по факту халатного отношения зоозащитной организации «Мой пес» к обязанностям по отлову безнадзорных животных.
В октябре прошлого года ее руководитель Ирина Музыка была отправлена под арест после нападения стаи собак на 10-летнего мальчика. В результате чего ребенок погиб. Ответственность возложили на Музыку, поскольку у нее был заключен контракт с администрацией на отлов безнадзорных животных. Причем в тех же местах от собачьих укусов погиб 48-летний мужчина. Все эти трагедии относятся к зоне контрактной ответственности КРООЗЖ «Мой пес».
СК обвинил общественницу в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Если прокуратура и суд согласятся с доводами следствия, тюремный срок для зоозащитника по факту гибели людей от собак может стать общероссийским прецедентом.