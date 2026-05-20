Машина взорвалась в центре Нью-Йорка недалеко от статуи быка на Уолл-стрит

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся и взорвался в центре Нью-Йорка недалеко от знаменитой статуи быка на Уолл-стрит, сообщает газета New York Post со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении видео.

Источник: Reuters

«На захватывающем видео показано, как автомобиль Транспортного управления Нью-Йорка взрывается и превращается в огненный шар всего в нескольких шагах от знаковой статуи разъяренного быка на Уолл-стрит, а жители Нью-Йорка разбегаются с криками», — сказано в материале.

Инцидент произошел во вторник в час-пик. В пожарной службе города изданию подтвердили, что ее сотрудники выезжали на вызов и что на тушение ушло около полутора часов.

«Сообщений о подозрительном характере (взрыва) не было, но возгорание остается предметом расследования», — пишет газета.

Несмотря на мощный огненный взрыв, никто из многочисленных прохожих не пострадал, говорится в статье.