Машина взорвалась в центре Нью-Йорка недалеко от статуи быка на Уолл-стрит

«На захватывающем видео показано, как автомобиль Транспортного управления Нью-Йорка взрывается и превращается в огненный шар всего в нескольких шагах от знаковой статуи разъяренного быка на Уолл-стрит, а жители Нью-Йорка разбегаются с криками», — сказано в материале.
Инцидент произошел во вторник в час-пик. В пожарной службе города изданию подтвердили, что ее сотрудники выезжали на вызов и что на тушение ушло около полутора часов.
«Сообщений о подозрительном характере (взрыва) не было, но возгорание остается предметом расследования», — пишет газета.
Несмотря на мощный огненный взрыв, никто из многочисленных прохожих не пострадал, говорится в статье.