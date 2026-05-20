Прокуратура ФРГ расследует кражу 650 кресел из театра в Бохольте

По информации издания, около 650 театральных кресел исчезли во время ремонта. Для проведения реставрационных работ эти исторические сиденья, изготовленные еще в 1970-х годах, передали специализированной компании из Ганновера. По заявлению властей города Бохольт, в ходе процедуры госзакупок фирма предоставила все необходимые документы и поначалу приступила к выполнению контракта строго по договоренности. Стоимость ремонта театра и местной ратуши, уже превысила €45 млн евро. На протяжении длительного времени все шло по плану. Однако после последних контактов с фирмой весной наступило молчание, утверждает газета.
«В настоящее время у нас нет никакой связи с подрядчиком», — отметил представитель администрации города Николаус Келлерманн. Многочисленные досудебные претензии, как пояснил он, остались без ответа. В связи с этим городские власти подали заявление в полицию на генерального директора реставрационной компании. Расследованием дела занялась прокуратура Хильдесхайма.
Где кресла находятся сейчас, неизвестно. Администрация города Бохольт и представитель прокуратуры на данный момент отказываются давать точные цифры ущерба, поскольку расследование дела только началось. По заявлению городских властей, страховка в подобном случае не действует, так как произошедшее классифицируется как «типичный коммерческий риск». «Поскольку на данный момент приходится исходить из того, что кресла исчезли надолго, город уже готовит экстренную альтернативную закупку. Это необходимо, чтобы не сорвать график сдачи театра в эксплуатацию», — резюмировал Келлерманн.