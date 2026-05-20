Прокуратура ФРГ расследует кражу 650 кресел из театра в Бохольте

По информации издания, около 650 театральных кресел исчезли во время ремонта. Для проведения реставрационных работ эти исторические сиденья, изготовленные еще в 1970-х годах, передали специализированной компании из Ганновера. По заявлению властей города Бохольт, в ходе процедуры госзакупок фирма предоставила все необходимые документы и поначалу приступила к выполнению контракта строго по договоренности. Стоимость ремонта театра и местной ратуши, уже превысила €45 млн евро. На протяжении длительного времени все шло по плану. Однако после последних контактов с фирмой весной наступило молчание, утверждает газета.