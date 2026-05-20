Сбежал и стал писателем: как умер самый разыскиваемый убийца в РФ Ермолинский

Один из самых разыскиваемых убийц в России Семен Ермолинский, состоявший в банде неонацистов, умер от коронавируса. На счету группировки 14 жертв. Всех бандитов поймали, но Ермолинский успел сбежать за границу, сменил имя и стал фэнтези-писателем. Фанаты на собственные деньги установили на его могиле памятник. Чем запомнился писатель-убийца, выясняла «Вечерняя Москва».
Чем был известен Ермолинский.
Семен Ермолинский родился в 1989 году и все детство провел в Санкт-Петербурге. Отец будущего преступника был шахматистом, но вскоре после рождения сына подал на развод и уехал жить в США. После школы Ермолинский отучился в Санкт-Петербургском техникуме авиаприборостроения и автоматики, затем стал торговать холодным оружием. Его большим увлечением были бои на ножах.
В 2011 году мужчина познакомился с юристом и блогером из Екатеринбурга Василием Федоровичем. Поначалу они общались только по переписке, затем Ермолинский приехал на Урал на соревнования по ножевому бою и заодно решил навестить приятеля. Тогда же Федорович пригласил его вступить в свою банду неонацистов.
В банде Ермолинский получил прозвище Генри. Помимо него в группировку входили 13 человек, в том числе сотрудник патрульно-постовой службы МВД Иван Гужин и девушка Елена Сухих. Все они называли себя «санитарами каменных джунглей» и «чистильщиками», нападая на бездомных, представителей этнических меньшинств и наркоторговцев. В основном они промышляли грабежами и разбойными нападениями, помогали знакомым «выбивать» деньги из должников. Нередко дело доходило до убийств.
Одно из первых громких преступлений банда Федоровича совершила летом 2011 года. Тогда преступники прямо на стройке напали на бригадира асфальтоукладчиков, бизнесмена и двух иностранных рабочих. Один из мигрантов в итоге скончался. В январе 2012 года сообщники изготовили кистень (холодное оружие в виде рукояти с привязанным к ней грузом) и решили испытать его на случайном мигранте. Преступники ударили его кистенем по голове, затем добили ножом.
В марте 2012 года бандиты похитили в аэропорту американца сирийского происхождения Джорджа Карра Якубяна, прибывшего в Екатеринбург с деловой поездкой. Преступники отвезли иностранца в лесополосу и стали пытать, требуя дать пароли от кредитных карт. По данным «Коммерсантъ», мужчине выдергивали зубы, поджигали волосы и ломали пальцы. Получив наконец деньги, сообщники убили Якубяна. Еще через месяц они убили члена другой уральской группировки, с которой конфликтовала банда Федоровича, Владимира Кустового. Мужчину похитили, вывезли за город и задушили. Его тело засунули в бочку, облили бензином и сожгли.
Большинство жертв банды Федоровича погибли именно из-за ножевых ранений: их либо сразу зарезали, либо добили после пыток. Следствие считает, что это было делом рук Ермолинского.
Побег и смерть в Беларуси.
Летом 2012 года полицейские вышли на группировку Федоровича, начались массовые аресты. Сбежать удалось лишь Семену Ермолинскому. После задержания первого подельника мужчина, по некоторым данным, сбежал в Алжир и жил там, пока у него не закончились деньги. Затем он якобы перебрался на Украину, где, по данным Aif.ru, участвовал в военных действиях против жителей Донбасса. На его странице в соцсетях можно найти фотографии в камуфляжной форме.
Затем Ермолинский перебрался в Беларусь, сменил имя и фамилию на Андрея Миллера и занялся писательской деятельностью. В основном он писал рассказы в стиле фэнтези. Тем временем в РФ Ермолинского внесли в список самых разыскиваемых преступников, пообещав миллион рублей за помощь в поимке.
В период пандемии Ермолинский заболел коронавирусом, но не стал обращаться к врачам, опасаясь, что они выяснят его настоящее имя и сдадут полиции. В итоге у бывшего бандита развились осложнения, от которых он позднее скончался. точная дата его смерти неизвестна. «Комсомольская правда» пишет, что мужчина мог умереть в мае 2025 года.
После смерти тело Ермолинского направили на медицинскую экспертизу, в результате которой стала известна его реальная личность. Тогда же мужчину исключили из списка самых разыскиваемых преступников.
В итоге мужчину похоронили рядом с родными на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Фанаты творчества убийцы даже собрали деньги ему на памятник. На нем крупными буквами выбили имя Андрей Миллер, а ниже мелким шрифтом приписали в скобках «Ермолинский С. А.».
Что стало с другими бандитами.
Остальные участники банды Федоровича получили серьезные тюремные сроки. Главаря банды приговорили к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Одного из самых активных участников банды Романа Кирякова отправили в тюрьму пожизненно. Девушка Елена Сухих получила девять лет исправительной колонии. Остальных преступников приговорили к срокам от шести до 24 лет лишения свободы. Позднее бывшему полицейскому Ивану Гужину смягчили срок на два года — до 4,5 года заключения.
На момент публикации материала некоторые бандиты уже вышли на свободу. В апреле 2025 года из тюрьмы досрочно освободился Андрей Зорин, ему заменили неотбытую часть наказания на принудительные работы. Также на свободу вышел Гужин.
